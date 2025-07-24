Крушение Ан-24 в Приамурье стало вторым за 2 месяца ЧП с самолетами «Ангары»

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области стало второй авиакатастрофой с воздушными суднами компании «Ангара». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Сегодняшнее крушение Ан-24 — второе за два месяца происшествие с данными самолетами компании „Ангара“», — рассказали журналисты.

Первая авария произошла в аэропорту города Киренск Иркутской области 26 мая. В тот день во время посадки у самолета надломилась передняя стойка шасси, после чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Пассажирский самолет Ан-24 разбился в 15 километрах от города Тында в Амурской области. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду. На борту самолета было 49 человек, среди них — пятеро детей. По предварительным данным, все они погибли.

После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.