Крупный пожар разгорелся в Динском районе Кубани

В Динском районе Краснодарского края произошел крупный пожар из-за возгорания сухой травы. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как от места пожара поднимаются клубы густого черного дыма. Трава загорелась утром 15 сентября.

Сайт mk.ru со ссылкой на МЧС сообщил, что к месту ЧП выехали 13 спасателей и четыре единицы техники. Площадь и причины пожара уточняются.

Ранее крупный лесной пожар локализовали на площади 35 гектаров на Восточном берегу Крыма. К тушению огня привлекли более 400 спасателей и 91 единицу специальной техники. Ситуация осложняется ветреной и жаркой погодой.