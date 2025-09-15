Лесной пожар в окрестностях Коктебеля локализовали на 35 гектарах

Лесной пожар в поселке Орджоникидзе на Восточном берегу Крыма удалось локализовать на площади 35 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работают более 400 спасателей и 91 единица техники — специалисты МЧС, «Крым-спаса», лесничие и волонтеры. Ситуация осложняется установившейся в регионе жаркой и ветреной погодой.

Ранее лесной пожар вспыхнул под Геленджиком из-за падения обломков украинского беспилотника. Чтобы его потушить, пришлось задействовать авиацию МЧС, в том числе самолет Ил-76. После локализации площадь возгорания составила около 40 гектаров, за один день на огонь сбросили до 370 тонн воды.