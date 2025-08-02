Крупный бизнесмен пропал во время землетрясения на Камчатке

Владелец холдинга «Афанасий» Ларин с коллегой пропали без вести на Камчатке

При землетрясении на Камчатке мог пострадать глава крупного пивоваренного и аграрного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. Он отправился на рыбалку и перестал выходить на связь, сообщил Telegram-канал Baza .

Бизнесмен приехал на полуостров в командировку, а в свободное время хотел полюбоваться природными красотами и порыбачить. В Тихий океан Ларин вышел вместе с руководителем продуктового направления холдинга Вадимом Дешевкиным и его сыном.

За несколько часов до землетрясения компания сфотографировалась у природного памятника «Три Брата» в Авачинской бухте, с тех пор о мужчинах ничего не известно.

Рыбаки три дня не выходили на связь. В день их исчезновения мощность землетрясения оценивалась в 8,7 балла.

Первые подземные толчки жители Камчатки ощутили 30 июля, затем на Северо-Курильск обрушилось цунами. Сейсмолог Рубен Татевосян предупредил об афтершоках.