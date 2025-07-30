Сегодня 07:27 Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке: главное к этому часу Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Землетрясения

Камчатка

Сильное землетрясение произошло 30 июля на Камчатке. Что известно о пострадавших и разрушениях к этому часу — в материале 360.ru.

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского примерно около полудня по местному времени (около 03:00 по Москве). Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН уточнял, что, по разным оценкам, магнитуда достигла 8,7. Эпицентр подземного толчка находился на глубине 17 км в 149 км к юго-востоку от столицы региона.

Позднее сейсмологи зафиксировали повторные землетрясения магнитудой 5,1-5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского. В самой столице края жители ощутили толчки силой 3 балла. На прибрежную часть города Северо-Курильска обрушилось цунами, власти собрали жителей на возвышенности. Также цунами высотой до четырех метров фиксировали в Елизовском районе Камчатки.

В аэропорту города Елизово в результате толчков пострадала женщина, она не успела спрятаться под стол, рассказывали 360.ru очевидцы. «Нас эвакуировали во внутренний двор аэропорта. Находились в зоне посадки, декоративные панели падали, мы спрятались под стол. К сожалению, женщина получила травму, достаточно серьезную, не успела залезть под стол», — отметил один из находившихся там мужчин. В общей сложности число подземных толчков, произошедших у Камчатки в течение часа, достигло восьми. Сейсмические явления происходили на глубинах от 7 до 100 км. По предварительным данным, в медучреждения обратились несколько человек. Городскую детскую поликлинику № 1 в Петропавловске-Камчатском закрыли на время обследования техническими специалистами, заявляли в Минздраве по региону.

Рыбопромышленное предприятие и порт Северо-Курильска в Сахалинской области подтопило цунами. Проблемы с сотовой связью фиксировались на Камчатке, позже все узлы связи восстановили. «Еще похлеще, чем в прошлый раз. Самое сильное с 1952 года, думал, у меня квартира сложится, как карточный домик», — поделился житель Петропавловска-Камчатского.

/ Telegram Фото: Валерий Лимаренко

На заправках образовались очереди огромные, жители стремятся выехать на дачи, добавил он. В прокуратуре Камчатского края сообщили о работе горячей линии. Ее открыли для пострадавших от землетрясения. Обращаться можно по телефонам: 8-4152-26-09-27

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