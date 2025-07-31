Трясти будет долго. Камчатку ждут опасные афтершоки после мощного землетрясения

Сейсмолог Татевосян: при землетрясении всегда следуйте указаниям МЧС и врачей

Туристам, желающим отправиться на Камчатку, стоит помнить, что после сильного землетрясения всегда идут афтершоки. Сейсмолог Рубен Татевосян в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, может ли стихия ударить с новой силой и как действовать тем, кто оказался в опасной зоне.

В Японии на берег выбросило нескольких китов, на Гавайских островах в США объявлялась эвакуация, подтопило некоторые территории Сахалина. Камчатку до сих пор продолжает лихорадить .

Полуостров пережил сильнейшее с 1952 года землетрясение. По некоторым оценкам, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки еще спровоцировали цунами.

В регионе в течение последних суток зафиксировали десятки новых подземных толчков , снова неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда была 6,5.

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредили, что афтершоковая активность на полуострове может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, проявляясь ощутимыми толчками.

«Определенные закономерности есть в зависимости от магнитуды главного толчка, как долго будут проходить афтершоки, какие максимальные магнитуды ожидать. Вот, например, есть чисто статистическая закономерность, что магнитуда сильнейшего афтершока приблизительно на единицу бывает меньше, чем у главного толчка», — пояснил собеседник 360.ru.

По словам Татевосяна, сейсмологи накопили опыт, наблюдая за афтершоками после сильных землетрясений, поэтому могут прогнозировать силу новых толчков.

Благодаря быстрой эвакуации и готовности зданий к удару стихии удалось избежать жертв. Местные жители уже привыкли к землетрясениям, но другое дело — туристы. Некоторые стали отменять брони в отелях.

По словам Тавтесяна, он сам сталкивался с землетрясением, и общий совет, которому при этом очень трудно следовать, — не паниковать.

«Сохранить спокойствие почти невозможно. В любом случае паника может оказаться очень опасной», — подчеркнул он.

Сейсмолог пояснил, что та же попытка выпрыгнуть в окно может плачевно закончиться. Но есть и основная рекомендация, как действовать при возникновении угрозы землетрясения или цунами.

«Это следовать советам и указаниям профессионалов. МЧС в данном случае или врачей», — резюмировал собеседник 360.ru.