Трясти будет долго. Камчатку ждут опасные афтершоки после мощного землетрясения
Сейсмолог Татевосян: при землетрясении всегда следуйте указаниям МЧС и врачей
Туристам, желающим отправиться на Камчатку, стоит помнить, что после сильного землетрясения всегда идут афтершоки. Сейсмолог Рубен Татевосян в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, может ли стихия ударить с новой силой и как действовать тем, кто оказался в опасной зоне.
Опасны ли афтершоки после землетрясения на Камчатке?
Полуостров пережил сильнейшее с 1952 года землетрясение. По некоторым оценкам, магнитуда достигала 8,8. Подземные толчки еще спровоцировали цунами.
В Японии на берег выбросило нескольких китов, на Гавайских островах в США объявлялась эвакуация, подтопило некоторые территории Сахалина. Камчатку до сих пор продолжает лихорадить.
В регионе в течение последних суток зафиксировали десятки новых подземных толчков, снова неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда была 6,5.
Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредили, что афтершоковая активность на полуострове может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, проявляясь ощутимыми толчками.
По словам Татевосяна, сейсмологи накопили опыт, наблюдая за афтершоками после сильных землетрясений, поэтому могут прогнозировать силу новых толчков.
«Определенные закономерности есть в зависимости от магнитуды главного толчка, как долго будут проходить афтершоки, какие максимальные магнитуды ожидать. Вот, например, есть чисто статистическая закономерность, что магнитуда сильнейшего афтершока приблизительно на единицу бывает меньше, чем у главного толчка», — пояснил собеседник 360.ru.
Как действовать туристам при землетрясении?
Благодаря быстрой эвакуации и готовности зданий к удару стихии удалось избежать жертв. Местные жители уже привыкли к землетрясениям, но другое дело — туристы. Некоторые стали отменять брони в отелях.
По словам Тавтесяна, он сам сталкивался с землетрясением, и общий совет, которому при этом очень трудно следовать, — не паниковать.
«Сохранить спокойствие почти невозможно. В любом случае паника может оказаться очень опасной», — подчеркнул он.
Сейсмолог пояснил, что та же попытка выпрыгнуть в окно может плачевно закончиться. Но есть и основная рекомендация, как действовать при возникновении угрозы землетрясения или цунами.
«Это следовать советам и указаниям профессионалов. МЧС в данном случае или врачей», — резюмировал собеседник 360.ru.