Кровельщик пострадал при пожаре в Ивановском драмтеатре

Огнеборцы потушили пожар в драматическом театре в Иванове. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пострадал мужчина, проводивший ремонтные работы на кровле здания.
«Он передан врачам», — уточнили в МЧС.
Пожар начался на крыше театра из-за ремонтных работ, огонь охватил 20 «квадратов». Спасатели вывели на улицу 80 человек. Всего на месте происшествия работали 50 специалистов.
В этот же день загорелся мебельный цех в Самаре. Пламя охватило 500 квадратных метров в двухэтажном ангаре. Еще одно возгорание зафиксировали в московском автосалоне.
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