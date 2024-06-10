Кровельщик пострадал при пожаре в Ивановском драмтеатре

МЧС: пожар в Ивановском драмтеатре потушили, пострадал рабочий

Фото: Пресс-служба МЧС

Огнеборцы потушили пожар в драматическом театре в Иванове. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пострадал мужчина, проводивший ремонтные работы на кровле здания.

«Он передан врачам», — уточнили в МЧС.

Пожар начался на крыше театра из-за ремонтных работ, огонь охватил 20 «квадратов». Спасатели вывели на улицу 80 человек. Всего на месте происшествия работали 50 специалистов.

В этот же день загорелся мебельный цех в Самаре. Пламя охватило 500 квадратных метров в двухэтажном ангаре. Еще одно возгорание зафиксировали в московском автосалоне.

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