Пожар вспыхнул в ивановском драматическом театре

МЧС: в Иванове загорелась крыша драмтеатра

В Иванове загорелась крыша драматического театра. Спасатели приступили к тушению, сообщило РИА «Новости».

По информации МЧС, загорелась крыша театра. Агентство опубликовало кадры с места пожара, на них видно, как из здания идет густой черный дым.

«Пока подразделения работают. Происходит возгорание на кровле <…> драмтеатра», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее пожар зафиксировали в Самаре. В МЧС подтвердили, что в двухэтажном ангаре загорелся мебельный цех. По данным ведомства, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Для тушения возгорания задействовали 69 сотрудников МЧС и 22 спецмашины.

Еще один крупный пожар произошел в этот день в автосалоне на севере Москвы. Огонь охватил порядка 200 «квадратов», сотрудники МЧС локализовали возгорание. Пресс-служба ведомства опубликовала запись с места ЧП.

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте