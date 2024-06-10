Пожар вспыхнул в ивановском драматическом театре

По информации МЧС, загорелась крыша театра. Агентство опубликовало кадры с места пожара, на них видно, как из здания идет густой черный дым.

«Пока подразделения работают. Происходит возгорание на кровле <…> драмтеатра», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее пожар зафиксировали в Самаре. В МЧС подтвердили, что в двухэтажном ангаре загорелся мебельный цех. По данным ведомства, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Для тушения возгорания задействовали 69 сотрудников МЧС и 22 спецмашины.

Еще один крупный пожар произошел в этот день в автосалоне на севере Москвы. Огонь охватил порядка 200 «квадратов», сотрудники МЧС локализовали возгорание. Пресс-служба ведомства опубликовала запись с места ЧП.