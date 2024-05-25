Краснодарскую школу с упавшей на детей кровлей сняли на видео
Появились кадры с места падения на детей обломков кровли в школе Краснодара
Сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы в Краснодаре и уронил металлические листы на учеников, выстроившихся на торжественной линейке в честь последнего звонка. Прибывшие на место медики забрали в больницы 10 человек. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что часть крыши учебного заведения открылась после падения металлических листов. Подход к школе оградили.
Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования они пообещали установить ответственных за техническое состояние здания.
Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех пострадавших детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.