После срыва кровли школы в Краснодаре госпитализировали 10 детей

Минздрав: 10 детей доставили в больницу после срыва кровли школы в Краснодаре

После срыва части кровли школы в Краснодаре в больницу госпитализировали 10 детей. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.

«В результате инцидента пострадали 10 детей, тяжелых среди них нет, в основном порезы и ссадины. На месте работают пять бригад скорой помощи. Пациентов доставили в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме», — написал он.

Обрушение части крови школы по улице Рылеева в Краснодаре произошло ранее в субботу. Всего пострадали как минимум 12 детей, им оказали своевременную медицинскую помощь.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту происшествия завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установление фактов ЧП под свой контроль взяла региональная прокуратура.