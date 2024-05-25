Почти всех пострадавших при срыве кровли школы в Краснодаре выписали из больниц

Наумов: всех пострадавших в Краснодаре детей выписали, кроме одного мальчика

Врачи в Краснодаре отпустили на амбулаторное лечение почти всех пострадавших в результате срыва части кровли школы в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Евгений Наумов.

«Из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой пришли позитивные новости. Почти все пострадавшие и доставленные в медучреждения ребята из школы № 29 уже дома. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали хирурги и травматологи», — написал он.

Наумов отметил, что жизням детей ничто не угрожает.

«Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Отдельная благодарность медикам. Вы — наши ангелы-хранители», — добавил глава города.

Ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре утром 25 мая, пострадали 12 человек. В краевом Минздраве отмечали, что пациентов в тяжелом состоянии в результате ЧП нет.