В Петропавловске-Камчатском мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке

Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Местные жители рассказали, что неизвестный пообещал устроить взрыв при помощи похожего на боеприпас предмета. Территорию вокруг дома оцепили, людей эвакуировали.

Неработающего 43-летнего мужчину задержали при поддержке Росгвардии. В его квартире, в ванной, действительно обнаружили предмет, похожий на гранату, и отправили на экспертизу.

В отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, которые используют в качестве оружия. Судя по первоначальному акту, который составили сотрудники Управления Росгвардии по Камчатскому краю, «граната является учебной и опасности не представляет». Специалисты назначили судебную взрывотехническую экспертизу.

Ранее в Клину обезвредили гранату времен ВОВ.