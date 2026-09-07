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    В Петропавловске-Камчатском мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке

    Фото: РИА «Новости»

    Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

    Местные жители рассказали, что неизвестный пообещал устроить взрыв при помощи похожего на боеприпас предмета. Территорию вокруг дома оцепили, людей эвакуировали.

    Неработающего 43-летнего мужчину задержали при поддержке Росгвардии. В его квартире, в ванной, действительно обнаружили предмет, похожий на гранату, и отправили на экспертизу.

    В отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, которые используют в качестве оружия. Судя по первоначальному акту, который составили сотрудники Управления Росгвардии по Камчатскому краю, «граната является учебной и опасности не представляет». Специалисты назначили судебную взрывотехническую экспертизу.

    Ранее в Клину обезвредили гранату времен ВОВ.