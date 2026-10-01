Газовый баллон взорвался в многоэтажке в Одинцове

В одной из квартир многоэтажки на Белорусской улице в Одинцове взорвалась газовоздушная смесь, жертв и возгорания нет. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС.

«Был хлопок газовоздушной смеси в результате разгерметизации бытового баллона. Пострадавших нет, возгорания не последовало», — прокомментировали спасатели.

Взрыв произошел около 09:00 на 19-м этаже, он повредил часть стены, балконное ограждение, оконную раму и вход в квартиру. Одинцовская городская прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.

Ранее в частном доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали люди и разрушилась часть здания.