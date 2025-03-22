Концентрация бензола в двух районах Кубани оказалась превышенной из-за пожара

В Краснодарском крае зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в райцентрах Кавказская и Кропоткин из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«На территории жилой застройки станицы Кавказской в двух точках выявлены превышения ПДК по показателям: бензол; в одной точке — по показателям бензол и диметилбензол;

в городе Кропоткине в одной точке — по показателю бензол», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Жителей района, где произошел пожар, призвали не выходить на улицу, не открывать окна, как можно чаще проводить дома влажную уборку, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло. Людям с проблемами зрения рекомендовали не использовать контактные линзы, а носить очки.

Причиной пожара на нефтебазе стала преднамеренная атака ВСУ. Беспилотники полетели в сторону объекта 19 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили трубопровод и начался пожар. Затем на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали люди.

Ранее власти Кубани закрыли трассу на границе со Ставропольем из-за горящей нефтебазы.