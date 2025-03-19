Пожар на нефтебазе после удара ВСУ увеличился вдвое на Кубани

После удара ВСУ в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул крупный пожар. К вечеру среды, 19 марта, площадь возгорания увеличилась вдвое, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Изначально местные власти отчитывались о пожаре на площади в 1,7 тысяч квадратных метров. Теперь же его площадь составляет 4250 «квадратов», притом что тушат огонь с ночи.

Сотрудники МЧС и других экстренных служб ликвидируют возгорания сразу на трех объектах, которые расположены на территории нефтебазы. Горит один из резервуаров, полыхает запорная конструкция, вокруг баков загорелось и пролившееся топливо.

К месту происшествия власти сразу же стянули группировку в 275 человек, МЧС задействовало 105 единиц техники. К вечеру среды, 19 марта, пожар тушат уже 357 человек, специалисты используют два пожарных поезда и еще 138 единиц техники.

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу у станицы Кавказская в ночь на 19 марта. Обломки БПЛА повредили трубопровод, после чего начался пожар. Минобороны России докладывало, что всего в течение ночи российские силы ПВО уничтожили и перехватили 57 дронов Украины.