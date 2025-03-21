На Кубани из-за пожара на нефтебазе ввели ограничения на движение транспорта

Власти Кубани закрыли трассу на границе со Ставропольем из-за горящей нефтебазы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Из-за ликвидации масштабного пожара на нефтебазе вблизи станицы Кавказской ограничено движение транспорта», — заявили в публикации.

Запрет коснулся участка со 141 до 145 километра трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» — между станицей Кавказской и границей Ставропольского края. Объехать можно через станицу Темижбекскую.

В Ставропольском крае закрыли участок дороги «Новоалександровск — Кропоткин» — от Новоалександровска до границы Краснодарского края. Водителей призвали объезжать через Кропоткин и Армавир или Тихорецк и Белую Глину.

Пожар на нефтебазе начался из-за преднамеренной атаки ВСУ. Беспилотники полетели в сторону объекта 19 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили трубопровод и начался пожар.

Сегодня ночью оперштаб Краснодарского края сообщил, что на горящей нефтебазе случился взрыв, два человека пострадали, их госпитализировали с легкими ожогами. Взрыв произошел из-за разгерметизации горящего резервуара.