Компания гуляк взорвала бетонную урну в Кирове в новогоднюю ночь

Брошенная пиротехника разорвала на куски бетонную урну в Кирове

Мощный взрыв прогремел на улице Морозовской в Кирове в новогоднюю ночь. Создателями детонации стала компания из взрослых и детей, которые подожгли пиротехнику в бетонной урне. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как взрослый мужчина поджигает заложенные в урну петарды пока остальные участники компании отошли на значительное расстояние.

От мощного взрыва бетонный контейнер разорвало на части. У припаркованных во дворе машин сработала сигнализация.

По данным местных СМИ, управляющая компания пообещала обратиться в полицию, чтобы найти компанию вандалов.

В четверг, 15 января, взрыв прогремел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Источником детонации назвали светошумовую гранату.

В результате происшествия пострадали девять человек, которым потребовался госпитализация. В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва здание охватил пожар, распространившийся на площади в 340 квадратных метров. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности.