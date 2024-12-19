Количество пострадавших в Мурманской области приблизилось к 30

ТАСС: при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 27 человек

При столкновении поездов в Кандалакшском районе пострадали 27 человек, из них 17 попали в больницу. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил об этом ТАСС .

«На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай», — сказал он.

Панычев сообщил, что госпитализация потребовалась 17 пострадавшим. Скорая помощь доставила 13 человек в Кандалакшскую ЦРБ, троих — в медсанчасть № 118 ФМБА в городе Полярные Зори, одного — в Апатитско-Кировскую ЦРБ.

Список 17 травмированных пассажиров опубликовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Младшему из них восемь лет, старшему — 72 года. Погибла 50-летняя женщина. Ее родственники получат страховку и 2,2 миллиона рублей от РЖД. Следком возбудил уголовное дело.