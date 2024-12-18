Уголовное дело завели после столкновения поездов в Мурманской области

СК завел дело после столкновения поездов в Мурманской области

Мурманские следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения грузового и пассажирского поездов на станции Княжая Кандалакшского района. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в среду, 18 декабря. В результате столкновения с рельс сошли несколько поездов. Официальной информации о пострадавших пока нет.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе.

По данным РЖД, пассажирский поезд следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. Всего в составе находилось 326 пассажиров. После столкновения с рельсов сошли три состава.

По данным Telegram-канала Mash, всего в ходе столкновения поездов пострадали четыре человека — все они были пассажирами скорого поезда.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что к месту аварии направили семь бригад скорой помощи и уже формируют резервы. Пассажиров поврежденного состава перевезут в пункты временного размещения.