Самой младшей восемь лет. Появился список пострадавших в поезде в Мурманской области

Чибис опубликовал список пострадавших при аварии с поездами в Мурманской области

При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек в возрасте от восьми до 72 лет. Их доставили в районные больницы. Список травмированных пассажиров опубликовал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале .

К 22 часам власти установили личности 13 пострадавших. Имена трех женщин и одного мужчины, по словам Чибиса, неизвестны. В Полярные Зори отправились три пассажира, в Апатитско-Кировскую ЦРБ — один человек. Остальных доставили в Кандалакшскую ЦРБ.

Среди несовершеннолетних восьмилетняя девочка, 10- и 16-летние мальчики. Самой старшей пострадавшей 72 года.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», — сообщил губернатор.

МЧС Мурманской области запустило телефон доверия для психологической помощи пострадавшим. За получением справочной информации близкие пассажиров смогут обратиться на горячую линию.