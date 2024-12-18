РЖД выплатят семье погибшей при сходе поезда женщины компенсацию

По дороге в больницу скончалась одна из пассажирок попавшего в аварию поезда Мурманск — Санкт-Петербург в Мурманской области. Ее семья получит страховую выплату и 2,2 миллиона рублей компенсации от перевозчика, сообщила пресс-служба РЖД.

Компания подтвердила, что в машине скорой помощи умерла одна из пассажирок сошедшего с рельсов состава. Ее личность в ближайшее время установят. РЖД выразили соболезнования родным покойной и пообещали материальную помощь.

«Родственникам погибшей компания выплатит два миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании „СОГАЗ“», — сообщили представители перевозчика.

Столкновение пассажирского и грузового составов произошло 18 декабря в Кандалакшском районе. В результате поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург сошел с путей. Пострадали 14 человек, в том числе подросток. Трое находятся в тяжелом состоянии.