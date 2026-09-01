Колесо оторвалось от машины и попало в пешехода в Москве

В Москве колесо оторвалось от машины и попало в пенсионера

В Москве автоледи на Volkswagen влетела в дерево: колесо от машины отскочило и попало в 80-летнего пешехода. Об этом 360.ru рассказал источник.

Авария случилась на 3-ей Парковой улице утром 1 сентября. Водитель иномарки отказалась от госпитализации. В каком состоянии находится пенсионер, пока неизвестно.

В конце августа машины столкнулись на юго-западе Москвы и сбили пешеходов. По словам источника 360.ru, один из автомобилей перевернулся. Приехавшие на место врачи забрали в больницу четырех пострадавших. Еще двое от госпитализации отказались.

Недавно стало известно, как вождение автомобиля зависит от знака зодиака. Чаще других в аварии попадают Раки и Козероги — 9% и 8,9% ДТП соответственно.