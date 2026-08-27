Автомобили столкнулись на юго-западе Москвы и сбили пешеходов

Источник 360.ru: шесть человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Водители Mercedes и Haval столкнулись на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта на юго-западе Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в аварии пострадали шесть человек, среди которых оказались двое пешеходов.

По словам источника, один из автомобилей после столкновения перевернулся. Прибывшие на место врачи забрали в больницу четырех пострадавших. Еще двое от госпитализации отказались.

В пресс-службе столичного главка МВД в комментарии 360.ru уточнили, что после столкновения одна из машин выехала на тротуар.

«По пострадавшим информация пока уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики», — добавили в ведомстве.

По данным источника, из-за аварии на участке дороги, ведущим из Москвы в область, перекрыли три полосы.

В четверг, 27 августа, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга столкнулись два автобуса. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС, в аварии пострадали 13 человек, которых доставили в больницу.