Раки и Тельцы чаще других попадают в аварии на дорогах, рассказали представители страховых компаний. Следом за ними по количеству ДТП следуют Львы, Овны и Тельцы. Какие черты характера этому способствуют, как ведут себя на дороге представители других знаков и каких из них можно назвать самыми аккуратными за рулем — в материале 360.ru.

Кто чаще других попадает в ДТП в России Согласно данным страховых компаний, рейтинг самых опасных водителей выглядит следующим образом: Козероги — им принадлежит 9% всех аварий;

Раки — 8,9%;

Львы — 8,7%;

Овны — 8,5%;

Тельцы — 8,4%. Рак — это чувствительный и эмоциональный знак зодиака. В них есть некая сенситивность, внутренняя интровентность и погруженность в себя и свои эмоции. Из-за этого их внимание не всегда направлено только на дорогу, они могут быть не такими сосредоточенными за рулем. «Раки чаще других переживают, волнуются, находятся в своем внутреннем мире. Все это сильно влияет на Меркурий — планету транспорта, а также на Марс, который тоже управляет любым движением. За счет этого Раки действительно чаще других могут попадать в аварии», — объяснила 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская. Рак не может всегда быть активным, деловым и ловким, следить за дорогой и предугадывать движения других водителей, быть внимательным на 100% и очень четким водителем. Для этих представителей знака это сложно.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Козерог более инертен, чем Рак. Такие люди не любят рисковать, им сложно двигаться в быстром и хаотичном движении города. «Козерогов можно назвать аккуратными водителями. Я думаю, что они попадают в аварии в большей степени из-за других участников дорожного движения, например очень быстрых гонщиков, которые склонны нарушать правила, или неуверенных новичков, которые могут замешкаться», — отметила астролог. Львы могут попадать в аварии из-за своего огненного и сильного начала. Такие люди хотят быть первыми во всем, в том числе на дороге. Представители знака стараются выразить всего себя через движение, быть быстрым и ярким водителем. «Еще одна причина, почему они могут попадать в ДТП чаще других знаков, — это гордость, эго и властность. Они могут не уступать дорогу другим водителям, воспринимать их как конкурентов. Бывает, что другой человек куда-то спешит, неосторожно перестраивается, подрезает кого-то намеренно или неумышленно, а Львы воспринимают это как агрессию в свою сторону. Они могут быть принципиальными на дороге, показывать свое львиное превосходство и царственность — царь едет, и вся остальная свита только позади», — объяснила Калиновская. Такое вождение может создавать аварийные ситуации на дороге и даже конфликты.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Тельцы — спокойные, размеренные и инертные люди, которые могут быть аккуратными водителями. Однако это мощный знак зодиака, что может мешать им на дороге. Как правило, Тельцы выбирают большие и мощные машины, и им не чуждо пробовать свое авто на полную катушку. Их желание разогнаться может мешать здоровой ситуации на дороге. «Они могут быть негибкими и неуступчивыми на дороге, „переть как танк“ — это тоже про Тельцов. В обычное время они могут быть спокойными водителями, но которые время от времени могут войти в раж на скорости. В такие моменты их внимание рассеивается», — объяснила астролог. Также Тельцы могут вступить с кем-то на дороге в конкурентную борьбу, скорее всего это будет такой же водитель, который решил опробовать мощный мотор своего автомобиля. Овны — это горячие и быстрые люди. Особенно в молодости, когда они хотят первыми стартануть на светофоре. Они чаще выбирают быстрые, ловкие и желательно спортивные машины. Этим знаком зодиака управляет планета Марс, которая необходима для движения. «Овны очень быстро видят и ориентируются на дороге, могут предугадывать поведение других водителей наперед. Это очень шустрый знак зодиака, они более удачливы за рулем, из них чаще других выходят успешные гонщики. Они в меньшей степени попадают в аварии», — отметила астролог.

Фото: ДТП на востоке Москвы / Медиасток.рф

Как водят другие знаки зодиака Близнецы тоже превосходные водители. Если Овнам помогает водить Марс, то у Близнецов это Меркурий. Они способны легко водить машину, быстро перестраиваться, хорошо чувствуют других участников движения и пешеходов. «Они не стремятся быть первыми, как Овны, но если надо быстро доехать, то стремительно включаются», — отметила Калиновская. Девы меньше попадают в аварии за счет своей боязливости, аккуратности, бережливости — они лишний раз не напрягут мотор авто или не протрут шины. Представители знака соблюдают скоростной режим, потому что жизнь должна быть по правилам. «Экономия может проявляться и в том, что Девы будут экономить на штрафах — за счет этого они предпочтут соблюдать ПДД. Также их некая трусливость не даст им быть принципиальными на дороге, как Львы или Тельцы. Дева лучше уступит, но перестрахуется от ДТП», — отметила астролог. Весы не очень любят водить и предпочитают, чтобы их возили другие. Если у них есть финансовая возможность, то они наймут водителя либо поедут на такси. Если же они сядут за руль, то будут хорошо чувствовать дорогу и других участников движения, умело подстраиваться под них, адаптироваться под скорость. «Представители знака стремятся к балансу. Они не будут стремиться на МКАДе занять левую полосу, скорее всего их полоса — средняя. Они ведут машину красиво: у них плавный разгон и мягкий тормоз. Но в целом их напрягает вождение», — подытожила Калиновская.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Скорпионы — хорошие водители. Они глубоко погружаются в процесс, хорошо предугадывают и считывают настроение других водителей, обладают сверхчутьем, то есть чувствуют дорогу и возможную опасность. «Они будут стараться не подвергать себя опасности и объезжать водителей-гонщиков, пользуясь своей интуицией. При этом представители знака способны ездить быстро, они не боятся скорости и конфликтов на дороге, всегда смогут отстоять себя. Они страстные, энергичные, умные и предусмотрительные водители», — отметила Калиновская. Стрельцы — это «шумахеры» на дороге. Им нужна скорость и ловкость. Им сложно жить по правилам, стоять последним в крайнем ряду — им нужно быть либо первыми, либо хотя бы вторыми среди первых. Они часто выбирают спорткары, любят ездить за город по свободным трассам, где можно разогнаться, представители знака отлично себя чувствуют в автопутешествиях между городами. Дорога — это их жизнь, за счет этого они спокойно преодолевают большие расстояния или даже водят большие фуры. Они способны чувствовать других участников движения, быстро перестраиваться, их тянет ко всему быстрому. «У них есть все таланты блестящего водителя. Минус только один: когда Стрелец входит в раж, он становится невнимательным, за счет чего представители знака часто попадают в аварии, не замечая деталей, например яму на дороге», — объяснила Калиновская.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Водолеям нужна машина со всеми техническими продвинутыми функциями, с гибридным двигателем. Им больше интересно внутреннее оснащение авто, чем сама дорога. Они водят вальяжно, часто разговаривают по телефону. За рулем они никуда не спешат, при этом везде успевают. Водолеи ответственно относятся к техническому состоянию авто, поэтому часто заезжают в автосервисы. За счет этого они бережны к машине. «Они хорошие водители с быстрой реакцией. Несмотря на то что они вечно болтают по телефону, они видят все, что происходит на дороге; и могут стремительно сообразить и избежать аварийной ситуации», — объяснила астролог. Водолеи редко попадают в ДТП и создают опасные ситуации на дорогах, но такое все же бывает, так как этим знаком управляет Уран — планета резких, внезапных и непредвиденных обстоятельств. Однако даже если они и попадают в аварии, то это чаще всего несерьезные столкновения с минимумом повреждений. Но даже после этого Водолеи не изменяют себе и едут в автосервис, чтобы починить авто и попутно напичкать его новыми технологиями. Рыбы немного напоминают Раков, но если Рак погружен в себя, то Рыбы вечно мечтают: они либо думают о каком-то новом проекте, либо об объекте любви, либо просто витают в облаках. Это может мешать им водить. «Как правило, Рыбы — хорошие водители, которые способны чувствовать дорогу и других участников движения. Водят плавно, в то же самое время быстро. Однако это можно сказать лишь о части Рыб, потому что другая часть представителей знака не любят сидеть за рулем в принципе и предпочитают, чтобы их возили другие», — рассказала астролог. Рыбы любят красивые и дорогие машины, обязательно статусные и яркие. Их нельзя назвать суперводителями, но и совсем рассеянными они не слывут.

Интересно Самыми аккуратными водителями Калиновская назвала Овнов, Дев и Весы.