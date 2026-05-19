Катер с 14 пассажирами перевернулся на Байкале

На Байкале перевернулся катер с 14 пассажирами, один человек госпитализирован, еще четверо остаются под водой. Об этом сообщили в МЧС России.

Аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха примерно в 30 метрах от берега. На борту находились 14 человек. Спасатели вытащили 10 туристов, среди них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.

Судно уже подтянули к берегу. На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. На помощь выехала водолазная группа МЧС.

Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту происшествия. Правоохранители контролируют установление причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в Ленинградской области катер с пассажирами на борту врезался в берег: капитан не справился с управлением. На следующий день после этого в Томской области три человека пропали без вести после затопления судна.