Три человека пропали без вести после затопления судна в Томской области

В Томской области на реке Назинской перевернулось маломерное судно с четырьмя людьми на борту. Один выбрался на берег, остальных ищут, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК России.

Следователи приступили к проведению доследственной проверки по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В ее рамках установят обстоятельства произошедшего на реке.

«Предварительно установлено, что 7 мая во время движения по реке Назинская в районе села Назинское в Александровском районе Томской области произошло затопление маломерного судна с четырьмя пассажирами», — уточнили в ведомстве.

На берег смог выбраться судоводитель, который и сообщил о произошедшем. Пока не установлено местонахождение трех пассажиров. В СК примут процессуальное решение после завершения комплекса проверочных мероприятий.

