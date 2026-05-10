В Ленобласти катер с пассажирами врезался в берег

В Ленинградской области катер с пассажирами на борту врезался в берег. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ночью на реке Неве в Отрадном капитан не справился с управлением, и катер столкнулся с сушей.

Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года в яхт-клубе Мытищ перевернулась лодка с известным бизнесменом. Один человек скончался, еще четверо пострадали. По данным РЕН ТВ, погибшим мог быть один из лидеров ОПГ «Солнцевские», который занимался бизнесом.

За два месяца до этого на Ангаре столкнулись катер и корабль. Из пяти находившихся на борту человек четверо погибли. По неподтвержденным данным, выжил только судоводитель катера. Он получил травмы.