Картаполов знал о минировании своей иномарки

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов знал о якобы минировании своего автомобиля. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» .

«Информация была», — ответил депутат на вопрос издания о том, сообщали ли ему о минировании машины.

Информация о минировании машины в Ружейном переулке в Москве поступила 17 декабря. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором сотрудники полиции и взрывотехники заехали в переулок, где находился якобы заминированный автомобиль.

Источник 360.ru уточнил, что транспортное средство принадлежит председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову. Он заявил, что неизвестный позвонил в экстренные службы столицы и сообщил о заложенном в машину взрывном устройстве.

В комментарии радиостанции «Маяк» Картаполов подтвердил, что машина действительно его, но парламентарий ее давно не использовал.

Ранее при взрыве заминированного самоката погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником. К расследованию теракта подключился центральный главк СК.