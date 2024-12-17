Взрывотехники приехали для разминирования машины депутата Картаполова

Сотрудники полиции и взрывотехники прибыли в Ружейный переулок в Москве для осмотра припаркованной иномарки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

На кадрах сотрудники силовых служб заехали в переулок, где находится якобы заминированный автомобиль.

Источник 360.ru уточнил, что транспортное средство принадлежит председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову. Он заявил, что неизвестный позвонил в экстренные службы столицы и сообщил о заложенном в машину взрывном устройстве.

Сам депутат в комментарии радиостанции «Маяк» подтвердил, что машина действительно его, но парламентарий ее давно не использовал.

«Они хотят нас запугать, чтобы мы стали проявлять беспокойство и запаниковали. Не дождутся! Мы спокойно продолжим работу», — заявил Картаполов.

Минирование машины депутата произошло во вторник, 17 декабря. В этот же день при взрыве заминированного самоката погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником. К расследованию теракта подключился центральный главк СК.