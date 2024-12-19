Капитана второго потерпевшего крушение в Черном море танкера отправили под домашний арест

Суд постановил на два месяца отправить под домашний арест капитана нефтетанкера «Волганефть-239». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов, в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Специалисты устраняют последствия утечки мазута. Для защиты от загрязнений в районе Бугазской косы в Керченском проливе установили плавучие заграждения, их протяженность составит 150-200 метров. Специалисты Берегового операционного центра ведут спутниковый мониторинг.
Пресс-служба Центра спасения дельфинов «Дельфа» подтвердила, что из-за мазута в Черном море погиб первый краснокнижный дельфин.
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