Капитана второго потерпевшего крушение в Черном море танкера отправили под домашний арест

Суд постановил на два месяца отправить под домашний арест капитана нефтетанкера «Волганефть-239». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Капитана второго судна — «Волганефть-212» — арестовали, его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим смерть человека.

Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов, в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Специалисты устраняют последствия утечки мазута. Для защиты от загрязнений в районе Бугазской косы в Керченском проливе установили плавучие заграждения, их протяженность составит 150-200 метров. Специалисты Берегового операционного центра ведут спутниковый мониторинг.

Пресс-служба Центра спасения дельфинов «Дельфа» подтвердила, что из-за мазута в Черном море погиб первый краснокнижный дельфин.