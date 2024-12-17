Боновые заграждения установят в Керченском проливе для защиты от мазута

У Бугазской косы для защиты от мазута поставят плавучие заграждения

В Керченском проливе для защиты от загрязнения нефтепродуктами установят плавучие заграждения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Протяженность боновых заграждений составит 150-200 метров, их сделают в районе Бугазской косы. Такие меры помогут защитить лиман от загрязнения нефтепродуктами, попавшими в море после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Специалисты Берегового операционного центра ведут непрерывное моделирование аварийного разлива и спутниковый мониторинг, позволяющий обнаружить загрязнение нефтепродуктами в районах Черного моря.

Также по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на месте развернули оперативный штаб. В ликвидации выброшенного из Черного моря мазута задействовали сотрудников МЧС и волонтеров. Глава региона пообещал, что к следующему курортному сезону выбросов нефтепродуктов на побережье не будет.