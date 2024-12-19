Капитана танкера «Волганефть-212» арестовали на два месяца

Капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, арестовали до 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Его обвинили в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем за собой смерть члена экипажа — вахтенного матроса.

Крушение судна и другого танкера — «Волгонефть-239» — произошло 15 декабря. По поверхности воды разлился мазут. Пятна постепенно достигли береговой линии в Краснодарском крае, их пытаются убрать. В Анапе из-за сложившейся ситуации ввели режим ЧС.

Президент России Владимир Путин затронул эту историю на пресс-конференции. Он назвал случившееся экологической бедой, заявил, что регулярно получает доклады о происходящем, и указал на возможную вину капитанов, которые в нарушение правил не увели суда в укрытия во время шторма.