Первый краснокнижный дельфин погиб из-за разлива мазута в Черном море

Первым погибшим китообразным из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море стала самка редкого дельфина. Волонтеры нашли ее на берегу в Анапе, сообщила пресс-служба Центра спасения дельфинов «Дельфа».

«К сожалению, это молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута. К этому часу на 18 декабря это первое сообщение о китообразном, погибшем от мазута в Анапе», — сообщили экологи.

Очевидцы нашли дельфина, измазанного мазутом, среди камней. В Черном море обитают около 10 тысяч азовок, которые внесены в Красную книгу.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря затонули в Керченском проливе. Погиб вахтенный матрос и произошел разлив мазута. Для защиты от загрязнения специалисты установили в акватории боновые заграждения, а сотни волонтеров вышли на расчистку береговой линии.