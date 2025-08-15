Камеры видеонаблюдения сняла момент наезда самосвала на людей в Новосибирске

Водителя самосвала, который пытался раздавить людей в Новосибирске, задержали. В распоряжении 360.ru оказались жуткие кадры момента наезда неадеквата на толпу.
Происшествие случилось 10 августа утром в Кировском районе города. Известно, что мужчина поссорился с компанией людей, сел в самосвал и попытался задавить толпу. В итоге некоторые пострадали, на место ЧП оперативно вызвали врачей. Госпитализация никому не потребовалась.
Против водителя возбудили уголовное дело. Председатель СК России затребовал доклад о расследовании. Сам водитель сначала попытался скрыться в другой стране.
Ранее легковушка влетела в толпу на переходе в Тамбове на улице Мичуринской. В результате происшествия погибла одна девушка, несколько человек пострадали.
