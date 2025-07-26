Легковушка влетела в толпу на пешеходном переходе в Тамбове, погибла девушка

В Тамбове легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов на «зебре», одна девушка погибла, еще несколько человек пострадали. Видео с камер наблюдения разместил Telegram-канал Shot .

ДТП произошло на улице Мичуринской. Очевидцы рассказали, что несколько человек начали переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на большой скорости в толпу влетела машина.

По информации канала, погибла девушка-пешеход, еще несколько человек получили травмы, в том числе 12-летний ребенок. Пострадавших доставили в медучреждения города.

На месте происшествия работает полиция. Официальной информации пока не поступало.

Накануне трое пешеходов пострадали в ДТП на улице Герасима Курина на западе Москвы. Водитель автомобиля Audi сбил их на наземном переходе и скрылся с места происшествия.