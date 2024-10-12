Кадыров пообещал наказать виновников взрыва на грозненской АЗС

Кадыров: всех виновных в ЧП на АЗС в Грозном привлекут к ответственности

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь всех причастных к взрыву на автозаправке в центре Грозного, унесшего жизни четырех человек, к ответственности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал он.

Чеченский лидер отметил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего. По его словам, он лично контролирует ситуацию. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. СК опубликовал видео с последствиями взрыва на заправке. АЗС была почти полностью уничтожена пожаром. Также взрывом повредило несколько зданий и автомобиль.

Взрыв на АЗС в центре Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. Погибли четыре человека, среди которых оказались двое детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь, а также пожелал всем пострадавшим выздоровления.