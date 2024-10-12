Кадыров взял под личный контроль ситуацию с взрывом на АЗС в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров будет лично контролировать развитие ситуации со взрывом на автозаправочной станции в Грозном. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметил чеченский лидер.

Кадыров выразил уверенность в том, что всех виновных в происшествии на АЗС привлекут к ответственности. Он добавил, что спасатели приступили к разбору завалов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил глава Чечни.

Днем на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом, пламя перешло на емкость с бензином. Погибли четверо, в том числе двое детей.

Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров, его уже ликвидировали.