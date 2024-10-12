Глава Дагестана пообещал поддержку Чечне в связи со взрывом на АЗС в Грозном

Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи со взрывом на АЗС в Грозном

Дагестан при необходимости окажет Чечне помощь в ситуации со взрывом на автомобильной заправке в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщил Сергей Меликов.

«В Грозном трагедия — взрыв на АЗС. Выражаю от имени дагестанцев глубокие соболезнования семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этой беде мы знаем не понаслышке. Дагестан готов оказать братскому чеченскому народу всю необходимую помощь», — написал он.

Цистерна с газом на грозненской АЗС взорвалась 12 октября, после этого начался пожар. МЧС сообщало, что жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

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