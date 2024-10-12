СК показал последствия взрыва на АЗС в Грозном

Прогремевший на АЗС в Грозном взрыв и последовавший за ним пожар почти полностью уничтожили заправку на проспекте Мохаммеда Али. Кадры с места происшествия и работу следователей показала пресс-служба СК.

Взрывом повредило автомобиль и несколько зданий. Металлические конструкции повалило на землю, часть из них разорвало на куски.

Как сообщил источник 360.ru, в результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей: они находились недалеко от станции, когда сдетонировала цистерна с газом. Пламя перешло на емкость с бензином.

Также незначительные ожоги и травмы получили пять человек. Им оказали помощь на месте. СК возбудил уголовное дело.

Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль. Он отметил, что всех виновных в происшествии на АЗС привлекут к ответственности.