СК показал последствия взрыва на АЗС в Грозном

Прогремевший на АЗС в Грозном взрыв и последовавший за ним пожар почти полностью уничтожили заправку на проспекте Мохаммеда Али. Кадры с места происшествия и работу следователей показала пресс-служба СК.
Взрывом повредило автомобиль и несколько зданий. Металлические конструкции повалило на землю, часть из них разорвало на куски.
Как сообщил источник 360.ru, в результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей: они находились недалеко от станции, когда сдетонировала цистерна с газом. Пламя перешло на емкость с бензином.
Также незначительные ожоги и травмы получили пять человек. Им оказали помощь на месте. СК возбудил уголовное дело.
Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль. Он отметил, что всех виновных в происшествии на АЗС привлекут к ответственности.
Минобороны отменило действующее положение о кадровом резерве
Обустройство дорожек завершили в парке имени Талалихина в Подольске
Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Красногорске
Арестованную за флаг России женщину убили в Одессе
Турнир по дзюдо памяти Михаила Шабалина прошел в Подольске
Свыше 350 патриотических мероприятий провели в Химках с июля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте