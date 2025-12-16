К месту поножовщины в одинцовской школе продолжают нести цветы

К школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, в которой утром произошла поножовщина, начали приносить цветы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Территория школы по-прежнему оцеплена.

Нападение произошло около девяти часов утра. Девятиклассник, учащийся в этой же школе, ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем зарезал 11-летнего ребенка. Правоохранительные органы задержали его на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, в квартире родителей подростка провели обыски и изъяли возможные вещдоки. Сам подросток уже признал вину.

Нападавший снимал все на камеру. К преступлению он тщательно готовился и незадолго до того опубликовал собственный манифест. Знакомые подростка рассказали 360.ru, что он был хорошистом и со стороны казался тихим юношей, неспособным на такой поступок.