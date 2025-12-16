Напавший с ножом на подмосковную школу в Горках-2 ученик девятого класса со стороны всегда казался тихим и не способным на такой поступок. Об этом 360.ru рассказала учащаяся учебного заведения.

«Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить», — отметила она.

Девочка добавила, что в момент нападения с подругой шла на второй урок в школу, когда навстречу выбежал ученик и сказал не заходить внутрь.

«Мы в это не поверили и зашли. Стояли в раздевалке, пока не прибежала учительница. Пошли на третий этаж, было очень страшно. Не знали, что будет дальше. Забежали в открытый кабинет и забаррикадировали дверь. Человек с ножом ходил по коридору, вроде к кому-то ломился в дверь. Просидели в кабинете около часа, за нами пришла девушка из полиции, быстро спустились вниз», — заключила ученица.

Девятиклассник напал с ножом на школу утром 16 декабря. Погиб ученик четвертого класса, а также ножевое ранение получил охранник. Следователи завели уголовное дело.