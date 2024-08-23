«Я в шоке». Волгоградский муфтий призвал наказать захватчиков в ИК-19 по всей строгости

Муфтий Волгоградской области Бата не поехал в ИК-19 на переговоры к радикалам

Муфтий центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Мохамад Бата Кивах готов поехать в колонию № 19, где захватили заложников, но пока информации о том, что он уже отправился туда — нет. Об этом 360.ru рассказал его заместитель Мурат-Ходжа Абсаматов.

«При необходимости он наготове [ехать], если вдруг какая-то помощь нужна будет», — отметил он.

Абсаматов добавил, что появлялась информация, будто к месту ЧП отправили имама — духовное лицо, но подтверждения этому тоже нет.

«Муфтий уже высказался. Он пояснял, что с террористами переговоров быть не может», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Позже сам Бата Кифах Мохамад сказал 360.ru, что пока никуда не поехал. Участвовать в переговорах с радикалами его никто не приглашал.

«Пока операция идет. Лучше, я думаю, дождаться результатов», — высказался он о происходящем в колонии.

Подобной ситуации никогда не было, признался он. События потрясли муфтия.

«Я сам в шоке <…> Это очень тяжело видеть. Будем молиться, чтобы все хорошо <…> Это самые настоящие преступники, надо их по всей строгости наказать, думаю, органы с ними разберутся», — сказал он.

Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ *, захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Они жестокого убили и тяжело ранили нескольких человек.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.