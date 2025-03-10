«Я не специально». Сбивший людей на остановке в Казани таксист объяснился

Таксист заявил, что устроил ДТП с 11 пострадавшими в Казани не специально

В Казани таксист сбил выходящих из автобуса пассажиров. На вопрос о своей виновности мужчина заявил, что совершил наезд на людей не специально, сообщил Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости» .

«Я не специально», — сказал он.

Водитель отметил, что в момент ДТП в салоне «Москвича» находились пассажиры. Их количество он не уточнил.

По данным МВД, таксист попытался объехать остановившийся автобус и сбил выходивших из общественного транспорта людей.

Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок 12 лет.

В больницу с травмами доставили девять пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Следователи Татарстана завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Расследование происшествия находится под контролем республиканской прокуратуры.