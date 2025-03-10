«Три-четыре человека лежало». Место страшного ДТП на остановке в Казани сняли на видео

Автомобиль такси сбил людей на остановке на улице Вишневского в Казани и врезался в стоявший дальше заказной автобус, есть пострадавшие. Подробности аварии в комментарии 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

«Стояли люди на остановке, ждали автобус. Подъезжает автобус, и в промежуток между [ним] и остановкой проезжает таксист. <…> Он проехал, сбил 8-10 человек, как мне сказали», — рассказал один из них, студент местного вуза по имени Артур.

По его словам, среди пострадавших был его знакомый по вузу, выходивший на остановку. Молодой человек поранил руку и травмировал ногу. Таксиста задержали на месте, скрыться он не пытался.

«Когда я мимо проходил, там три-четыре человека лежало», — сообщил другой очевидец.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщило, что всего пострадали 11 человек.

Республиканская прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.