СК завел дело после наезда автомобиля на остановку с пассажирами в Казани

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели следователи Татарстана после наезда автомобиля такси на остановку с пассажирами в Казани. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК .

В ведомстве уточнили, что в остановку общественного транспорта врезался автомобиль такси при попытке объехать маршрутный автобус.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили несколько человек.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан уточнили, что авария произошла на улице Вишневского.

Управлявщий арендованным автомобилем «Москвич» водитель при попытке объехать остановившийся автобус сбил выходивших из общественного транспорта людей, пояснили в ведомстве.

В Минздраве республики добавили, что всего пострадали 11 человек, в том числе один ребенок 12 лет. Прибывшие на место врачи забрали в больницу девять пострадавших. Медики оценили их состояние как средней тяжести.