«Я был последним». Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал об аварии

Капитан прогулочного батискафа «Синдбад» работал в одиночку и неоднократно просил руководство нанять еще одного сотрудника. Он до последнего помогал пассажирам выйти из тонущего судна и сошел с него в последний момент, сообщил сайт Al-Masry al-Youm .

На допросе капитан заявил, что вода попала в подводную лодку до того, как она отчалила от морской платформы. Он помог эвакуироваться большому количеству пассажиров.

«Я был последним, кто покинул подводную лодку после того, как она затонула, и видимость внутри была потеряна», — сказал мужчина.

Адвокат капитана Хоссам Салем сообщил, что его подзащитный кроме управления батискафом следил за количеством пассажиров, их рассадкой и порядком на борту. Он просил руководство увеличить штат и провести техническое обслуживание «Синдбада», но его не послушали.

Прокуратура освободила капитана батискафа под залог. Российское консульство в Хургаде получило тела шести погибших из морга, чтобы переправить их на родину.