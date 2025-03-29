Начался процесс репатриации тел погибших в Хургаде россиян

В Хургаде начался процесс возвращения тел граждан России, погибших при крушении батискафа. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве РФ.

Дипломаты подтвердили, что необходимые документы уже выдали, но для репатриации россиян потребуется необходимое время из-за процедурных нюансов. Все расходы покроют страховые компании.

Трагедия на батискафе «Синдбад» произошла 27 марта, когда проводились подводная экскурсия. В момент аварии на борту находились 45 человек, их них 35 туристы из России.

По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. В больницы после ЧП доставили 21 пострадавшего, в их числе были 14 россиян.

Причиной затопления, предварительно, названа ошибка команды, которая начала погружение с открытыми люками. Также рассматривается версия, что авария на батискафе произошла из-за технических неполадок.