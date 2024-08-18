Изъятая у иностранцев в Соборной мечети граната оказалась сувениром

Похожий на гранату Ф-1 предмет, изъятый у иностранцев на входе в Соборную мечеть в Москве, оказался сувениром. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», — отметили в сообщении.

Охранники Соборной мечети задержали на входе в комплекс двух мужчин, у которых при себе был похожий на гранату предмет. В ходе проверки выяснилось, что задержанные являются гражданами Турции.

Представитель Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов отметил, что охрана мечети сработала быстро и качественно, после чего нарушители были переданы полиции.