Двух иностранцев с гранатой задержали в Москве

В Москве у мечети задержали двух турок с похожим на гранату предметом

Фото: РИА «Новости»

Охрана Соборной мечети Москвы задержала на входе в комплекс двух мужчин с предметом, похожим на гранату. У иностранцев были паспорта Турции. Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

«Около 17:00 по московскому времени на КПП задержали двух граждан, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату Ф-1 без взрывчатого вещества», — сказал он.

У задержанных при себе были паспорта граждан Турции. Сейчас с иностранцами работают правоохранители. Первый зампред ДУМ РФ также указал на оперативную охрану мечети.

Ранее в Москве пресекли распространение крупной партии героина. В одном из столичных автосервисов полицейские задержали иностранца, который имел при себе пакет с запрещенными веществами. Всего в свертках нашли порядка 4,5 килограмма героина.

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