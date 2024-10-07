Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали около 300 человек

Около 300 человек эвакуируют из Феодосии в результате пожара на нефтебазе. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Эвакуируют порядка 300 человек. Часть людей уже разместилась в ПВР (пунктах временного размещения — прим. ред.)», — сказал он.

Информацию об организации пунктов временного размещения в городе Ткаченко подтвердил в беседе с РИА «Новости». Однако, по данным агентства, эвакуации жителей нет.

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел ранним утром 7 октября. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Из-за ЧП в городе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Также временно приостановили работу пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка.

Как сообщил Ткаченко, из-за пожара на территории нефтяного терминала в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.